Foto... nonni & nipoti

Ultimi giorni per partecipare al concorso fotografico per valorizzare quell’amore diffuso che spesso non fa notizia ma costruisce comunità.

Boffalora sopra Ticino la fotografia torna protagonista con la 7ª edizione del Concorso Fotografico legato alla Festa della Sucia. Il tema scelto per il 2025, “Nonni e nipoti – Generazioni a confronto”, è un invito gentile e potente insieme: fermare in uno scatto quel filo invisibile che unisce chi custodisce la memoria e chi la riceve, tra mani intrecciate, occhi che si assomigliano e piccoli gesti quotidiani che profumano di casa. Non serve l’impresa: basta la verità di un momento condiviso, un gioco al parco, una torta impastata insieme, una passeggiata lenta che diventa racconto.

Il concorso, aperto a tutti i fotoamatori, nasce proprio per valorizzare quell’amore diffuso che spesso non fa notizia ma costruisce comunità. In un tempo che corre, la proposta della Sucia chiede di rallentare, guardare e raccontare. E lo fa nella cornice più adatta: la festa del paese, quando le strade si riempiono di volti conosciuti e le generazioni si incontrano naturalmente. Le immagini selezionate saranno esposte domenica 21 settembre 2025 durante la Festa della Sucia: una piccola galleria a cielo aperto dove riconoscersi, emozionarsi, magari ritrovare un dettaglio della propria storia.

Partecipare è semplice: ciascun autore può inviare fino a tre fotografie, a colori o in bianco e nero, all’indirizzo boffaloratucomelavedi [at] gmail [dot] com

, indicando nell’oggetto “concorso fotografico 2025” e allegando la scheda di partecipazione compilata. La scadenza per l’invio è fissata a lunedì 8 settembre 2025. Il regolamento completo è disponibile sul sito del Comune di Boffalora sopra Ticino: lì sono riportate tutte le indicazioni tecniche e le condizioni di partecipazione.

Dietro la scelta del tema si intravede una precisa attenzione educativa e civica: raccontare i nonni significa onorare le radici, raccontare i nipoti significa prendersi cura dei rami. È un dialogo che non si improvvisa ma si coltiva; la fotografia lo rende visibile e, talvolta, lo consegna al futuro. Per questo ogni scatto può diventare un piccolo dono alla comunità: un frammento di tenerezza, una risata, una carezza che attraversa il tempo.

La Sucia, da sempre, è anche questo: occasione di festa e, insieme, specchio del paese. Quest’anno chiede ai boffaloresi – e non solo – di guardare dentro le proprie case e i propri album, o di uscire con la macchina fotografica (o il telefono) per cogliere quella complicità unica tra generazioni. Un clic, e un legame diventa memoria condivisa.

