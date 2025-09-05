Milano / Malpensa
Foto... nonni & nipoti
- 05/09/2025 - 10:45
- Boffalora Ticino
- Cultura
Boffalora sopra Ticino la fotografia torna protagonista con la 7ª edizione del Concorso Fotografico legato alla Festa della Sucia. Il tema scelto per il 2025, “Nonni e nipoti – Generazioni a confronto”, è un invito gentile e potente insieme: fermare in uno scatto quel filo invisibile che unisce chi custodisce la memoria e chi la riceve, tra mani intrecciate, occhi che si assomigliano e piccoli gesti quotidiani che profumano di casa. Non serve l’impresa: basta la verità di un momento condiviso, un gioco al parco, una torta impastata insieme, una passeggiata lenta che diventa racconto.
Il concorso, aperto a tutti i fotoamatori, nasce proprio per valorizzare quell’amore diffuso che spesso non fa notizia ma costruisce comunità. In un tempo che corre, la proposta della Sucia chiede di rallentare, guardare e raccontare. E lo fa nella cornice più adatta: la festa del paese, quando le strade si riempiono di volti conosciuti e le generazioni si incontrano naturalmente. Le immagini selezionate saranno esposte domenica 21 settembre 2025 durante la Festa della Sucia: una piccola galleria a cielo aperto dove riconoscersi, emozionarsi, magari ritrovare un dettaglio della propria storia.
Partecipare è semplice: ciascun autore può inviare fino a tre fotografie, a colori o in bianco e nero, all’indirizzo boffaloratucomelavedi [at] gmail [dot] com
, indicando nell’oggetto “concorso fotografico 2025” e allegando la scheda di partecipazione compilata. La scadenza per l’invio è fissata a lunedì 8 settembre 2025. Il regolamento completo è disponibile sul sito del Comune di Boffalora sopra Ticino: lì sono riportate tutte le indicazioni tecniche e le condizioni di partecipazione.
Dietro la scelta del tema si intravede una precisa attenzione educativa e civica: raccontare i nonni significa onorare le radici, raccontare i nipoti significa prendersi cura dei rami. È un dialogo che non si improvvisa ma si coltiva; la fotografia lo rende visibile e, talvolta, lo consegna al futuro. Per questo ogni scatto può diventare un piccolo dono alla comunità: un frammento di tenerezza, una risata, una carezza che attraversa il tempo.
La Sucia, da sempre, è anche questo: occasione di festa e, insieme, specchio del paese. Quest’anno chiede ai boffaloresi – e non solo – di guardare dentro le proprie case e i propri album, o di uscire con la macchina fotografica (o il telefono) per cogliere quella complicità unica tra generazioni. Un clic, e un legame diventa memoria condivisa.
