data-top

lunedì 22 settembre 2025 | ore 18:02

Paura a Boffalora durante la Festa della Sucia: donna soccorsa in piazza

Poco dopo le 11, in piazza Matteotti, una donna di 35 anni è stata soccorsa in seguito a quello che, dalle prime informazioni, sembra essere un accoltellamento.
Cronaca - Elisoccorso in azione

Attimi di grande tensione questa mattina a Boffalora sopra Ticino, nel cuore della tradizionale e affollata Festa della Sucia. Poco dopo le 11, in piazza Matteotti, una donna di 35 anni è stata soccorsa in seguito a quello che, dalle prime informazioni, sembra essere un accoltellamento.

La donna, in evidente stato di shock e ferita, si è diretta verso lo stand dell’Aicit chiedendo aiuto. Il primo a prestarle soccorso è stato il dottor Claudio Mastelli, presente tra i volontari. Subito dopo sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca e l’automedica, fino all’arrivo dell’elisoccorso, atterrato in centro paese per trasportarla in ospedale.

Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti Polizia locale e Carabinieri, che stanno lavorando per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Nonostante la scena abbia scosso profondamente i presenti, pare che la donna non sia in pericolo di vita.

Seguiranno aggiornamenti.

