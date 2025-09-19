Magenta si mobilita: ancora in piazza per dire stop al genocidio a Gaza

Un messaggio di pace, forte e chiaro, torna a sventolare a Magenta. Dopo il primo appuntamento che aveva visto partecipare cittadini, associazioni e realtà locali, domenica 21 settembre alle ore 11 il movimento “Vela al vento” dà nuovamente appuntamento.

Un messaggio di pace, forte e chiaro, torna a sventolare a Magenta. Dopo il primo appuntamento che aveva visto partecipare cittadini, associazioni e realtà locali, domenica 21 settembre alle ore 11 il movimento “Vela al vento” dà nuovamente appuntamento davanti all’Ideal per proseguire il viaggio simbolico e collettivo contro tutte le guerre.

Protagonista dell’iniziativa è una vela colorata che porta impressa la scritta “Stop genocidio Gaza”, accompagnata dalla bandiera della pace. Un simbolo che vuole unire la solidarietà per le vittime del conflitto in Medio Oriente con un messaggio universale di rifiuto della violenza e di impegno per la convivenza.

«Anche la nostra città – spiegano gli organizzatori – non può restare indifferente davanti alle immagini e alle notizie che ogni giorno arrivano da Gaza. Scendiamo in strada per ribadire che la pace è un diritto e una necessità, e che i civili non devono più essere le vittime di guerre che non hanno scelto».

La barca di carta che solca idealmente le acque diventa quindi un invito a navigare insieme verso un futuro di giustizia e nonviolenza. L’iniziativa si inserisce in un percorso di sensibilizzazione che ha toccato diverse realtà del territorio, coinvolgendo cittadini di ogni età in un messaggio condiviso di pace.

A Magenta, come in tante città italiane ed europee, cresce così la voce di chi non vuole restare spettatore ma desidera farsi parte attiva per dire no al genocidio a Gaza e a tutte le guerre.

