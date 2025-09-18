Zombie lungo il Naviglio

Il paese, trasformato per una notte in “zona rossa”, ha fatto da scenario a una simulazione di apocalisse zombie. I partecipanti, divisi in squadre, dovevano soprravvivere.

Una città in rovina, un’orda di non-morti pronta ad assalire, missioni da completare e un antidoto da sintetizzare per salvare l’umanità. No, non è la trama di un film horror, ma l’avvincente esperienza vissuta la sera di mercoledì 17 settembre a Boffalora sopra Ticino, dove decine di ragazzi e giovani si sono messi alla prova in un’originale e coinvolgente avventura urbana.

Il paese, trasformato per una notte in “zona rossa”, ha fatto da scenario a una vera e propria simulazione di apocalisse zombie. I partecipanti, divisi in squadre, hanno vestito i panni di superstiti con un unico obiettivo: resistere per 90 minuti fino all’arrivo dei soccorsi. Un’ora e mezza intensa, scandita da prove brutali, missioni di recupero e sfide logistiche e strategiche, il tutto reso ancora più avvincente dalla presenza di zombie pronti a inseguire, catturare e “infettare” chiunque fosse colto impreparato.

Ogni gruppo, 24 ore prima dell’inizio, aveva ricevuto via WhatsApp le coordinate segrete del punto di ritrovo. Sul posto, lo staff ha consegnato il kit di sopravvivenza e le istruzioni inviate da un misterioso “colonnello” che coordinava le forze di salvataggio. Da lì è cominciata la corsa contro il tempo: 1 antidoto da sintetizzare, 12 missioni di recupero, 11 logistiche e 15 strategiche, tutte concatenate in un intreccio di sfide che richiedevano coraggio, ingegno e grande spirito di squadra.

A fare la differenza non è stata solo la velocità, ma anche l’astuzia e la capacità di collaborare. Alla fine, tra urla, risate, inseguimenti e colpi di scena, l’apocalisse si è trasformata in una grande festa, dimostrando ancora una volta come giochi e attività di questo tipo siano capaci di unire i giovani, stimolarne la creatività e far vivere il paese in un modo del tutto nuovo e originale.

Per una notte, a Boffalora, il destino dell’umanità era davvero nelle mani dei suoi ragazzi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!