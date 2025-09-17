250 anni di storia

La Chiesa dei Santi Pietro e Paolo sarà festeggiata dalla sua comunità con una serie di iniziative. E, soprattutto, con la presenza dell'Arcivescovo di Milano Mario Delpini. S

Il traguardo che sta per festeggiare è di tutto rispetto: 250 anni di vita. Da venerdì 19 a domenica 21 settembtre la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Arluno sarà festeggiata dalla sua comunità con una serie di iniziative. E, soprattutto, con la presenza dell'Arcivescovo di Milano Mario Delpini. Sorto per volontà del cardinale Pozzo Bonelli, l'edificio cultuale risale alla metà del Settecento ed è stato lungo i secoli punto di riferimento per una crescente schiera di fedeli. Sabato 20 settembre alle 21 l'anniversario sarà festeggiato a suon di musica solenne con un concerto del coro Amadeus che eseguirà la Trinitatis Messe K 167 e altre composizioni di Wolfgang Amadeus Mozart e Antonio Salieri. L'iniziativa sarà sostenuta anche dalla Banca di Credito Cooperativo. "Quest'anno - sottolinea don Giacinto Tunesi - ricordiamo i 250 anni in cui la parrocchia è stata consacrata. Era la terza domenica di settembre del 1775 quando la nostra parrocchia fu ufficialmente fondata. E' stato il cardinale Pozzobonelli a voler edificare questa Chiesa, le dimensioni nel tempo non sono cambiate ma l'edificio è stato abbellito e affrescato". Domenica 21 settembre alle 10.30 i festeggiamenti vivranno il loro momento topico con una Santa Messa celebrata dall'Arcivescovo di Milano. Il programma delle celebrazioni intreccia un robusto passato comunitario con il desiderio della comunità parrocchiale di aprirsi nuovi orizzonti di crescita.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!