Garavaglia (FdI): “Orgoglio lombardo: Amodeo e Barlaam oro ai Mondiali"

"Un abbraccio a tutti i nostri atleti paralimpici di nuoto impegnati a Singapore”.

“Con il titolo mondiale conquistato da Alberto Amodeo nei 400 metri stile libero S8 ai Mondiali di Singapore e da Simone Barlaam nei 100 farfalla, la Lombardia- e in particolare Abbiategrasso e Cassinetta- salgono ancora una volta ai vertici del nuoto paralimpico.

La loro straordinaria impresa – fatta di forza, sacrificio e dedizione – ci rende orgogliosi e conferma ancora una volta il valore di uno sportivo esemplare, che abbiamo avuto l’onore di ospitare in Regione Lombardia in occasione di un convegno dedicato all’inclusione e allo sport. Queste medaglie d’oro sono un segnale potentissimo di quanto la tenacia sappia trasformarsi in risultato e ispirazione per tutti”.

Così Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, che aggiunge: “Accanto al trionfo di Alberto, oggi è arrivato anche quello di Simone Barlaam da Cassinetta di Lugagnano. Nei mesi scorsi la Regione Lombardia ha voluto premiarlo con la Rosa Camuna, riconoscimento riservato alle eccellenze lombarde: sono certo che saprà onorarlo con altre prestazioni straordinarie.

Siamo profondamente orgogliosi dei loro risultati e formuliamo un grande bocca al lupo, con la certezza che anche nei prossimi giorni continueranno a regalarci emozioni indimenticabili e a portare alto il nome della Lombardia e dell’Italia nel mondo: forza Alberto, forza Simone!”.

“Un abbraccio ideale a tutti gli atleti paralimpici milanesi e lombardi, che con coraggio, disciplina e determinazione dimostrano ogni giorno quanto lo sport sia uno straordinario strumento di crescita personale, di integrazione e di comunità.

Le loro vittorie sono le vittorie di tutti noi, perché parlano di sacrificio, passione e della capacità di non arrendersi mai. Regione Lombardia sarà sempre al loro fianco per sostenere i percorsi di eccellenza e per valorizzare storie che rappresentano un patrimonio di speranza e di orgoglio condiviso da tutti noi”, conclude Garavaglia.

