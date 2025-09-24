meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno 12°
Mer, 24/09/2025 - 22:50

data-top

mercoledì 24 settembre 2025 | ore 23:26

Garavaglia (FdI): “Orgoglio lombardo: Amodeo e Barlaam oro ai Mondiali"

"Un abbraccio a tutti i nostri atleti paralimpici di nuoto impegnati a Singapore”.
Sport - Amodeo e Garavaglia

“Con il titolo mondiale conquistato da Alberto Amodeo nei 400 metri stile libero S8 ai Mondiali di Singapore e da Simone Barlaam nei 100 farfalla, la Lombardia- e in particolare Abbiategrasso e Cassinetta- salgono ancora una volta ai vertici del nuoto paralimpico.

La loro straordinaria impresa – fatta di forza, sacrificio e dedizione – ci rende orgogliosi e conferma ancora una volta il valore di uno sportivo esemplare, che abbiamo avuto l’onore di ospitare in Regione Lombardia in occasione di un convegno dedicato all’inclusione e allo sport. Queste medaglie d’oro sono un segnale potentissimo di quanto la tenacia sappia trasformarsi in risultato e ispirazione per tutti”.

Così Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, che aggiunge: “Accanto al trionfo di Alberto, oggi è arrivato anche quello di Simone Barlaam da Cassinetta di Lugagnano. Nei mesi scorsi la Regione Lombardia ha voluto premiarlo con la Rosa Camuna, riconoscimento riservato alle eccellenze lombarde: sono certo che saprà onorarlo con altre prestazioni straordinarie.

Siamo profondamente orgogliosi dei loro risultati e formuliamo un grande bocca al lupo, con la certezza che anche nei prossimi giorni continueranno a regalarci emozioni indimenticabili e a portare alto il nome della Lombardia e dell’Italia nel mondo: forza Alberto, forza Simone!”.

“Un abbraccio ideale a tutti gli atleti paralimpici milanesi e lombardi, che con coraggio, disciplina e determinazione dimostrano ogni giorno quanto lo sport sia uno straordinario strumento di crescita personale, di integrazione e di comunità.

Le loro vittorie sono le vittorie di tutti noi, perché parlano di sacrificio, passione e della capacità di non arrendersi mai. Regione Lombardia sarà sempre al loro fianco per sostenere i percorsi di eccellenza e per valorizzare storie che rappresentano un patrimonio di speranza e di orgoglio condiviso da tutti noi”, conclude Garavaglia.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Cori, striscioni e partite: il 'mondo ultras'
Sport / Territorio - Curva Nord Novara
Cori, striscioni e le tante partite viste. Perchè in ogni gara, in casa o in trasferta, loro sono là sugli spalti. Gli uni affianco agli altri, a far sentire le loro voci. Sono gli ultras...
Torna la Tapasciada BiciTAV
Territorio - Tapasciada BiciTAV 2025, la locandina
13 km lungo la pista ciclopedonale che collega Bernate Ticino ad Arluno, tra corsa, camminata, festa di comunità e protezione del territorio.
'Cuori Olimpidi' a Monza
Monza - 'Cuori Olimpidi' a Monza, settembre 2025
In occasione del 96° Gran Premio d’Italia, dal 4 al 7 settembre, 'Monza FuoriGP 2025' animerà le piazze, le vie e molti luoghi della città con spettacoli, concerti, esposizioni e appuntamenti pensati per tutte le età.

Invia nuovo commento