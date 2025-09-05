Il 'segno' di Armani

Le parole del re della moda sono state pubblicate sui suoi profili social insieme all’annuncio della scomparsa dello stilista da parte dell’omonima azienda da lui fondata.

“Il segno che spero di lasciare è fatto di impegno, rispetto e attenzione per le persone e per la realtà. È da lì che tutto comincia”: sono le ultime parole, una sorta di testamento social, di Giorgio Armani, il grande stilista italiano morto all’età di 91 anni. Le parole del re della moda sono state pubblicate sui suoi profili social insieme all’annuncio della scomparsa dello stilista da parte dell’omonima azienda da lui fondata. “Il Signor Armani, come sempre con rispetto e ammirazione chiamato da dipendenti e collaboratori, si è spento serenamente, circondato dai suoi cari. Indefaticabile fino alla fine, ha lavorato fino ai suoi ultimi giorni, dedicandosi all’azienda, alle collezioni, ai tanti progetti in corso e futuri” si legge.

