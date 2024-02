È stato pubblicato sul BURL del 19/02/2024 ed aprirà il 27/02/2024 il bando DE.MO di Regione Lombardia che finanzia, con un contributo a fondo perduto, eventi di promozione del design e/o della moda, coerenti con gli obiettivi strategici di Regione Lombardia per i due settori.

La terza edizione della misura 'DE.MO - Iniziative ed eventi di Design e Moda' conserva la finalità di promuovere e valorizzare il sistema creativo regionale del design e della moda sostenendo progetti promossi da imprese, associazioni o fondazioni.

LOMBARDIA LEADER IN MODA E DESIGN - "Considerando il successo delle precedenti edizioni - commenta Barbara Mazzali, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda - riproponiamo il bando DE.MO, quest'anno alla sua terza edizione. La Lombardia è una regione leader nei settori di moda e design, un primato che si traduce anche nella grande partecipazione alle 'Fashion Weeks' milanesi. Si stima che l'edizione della Settimana della Moda Donna 2024, in apertura domani fino al 26 febbraio, registrerà nel capoluogo lombardo 100.000 presenze, di cui 65.000 stranieri".

I beneficiari sono soggetti privati in forma di impresa, o associazione o fondazione. Sono escluse le persone fisiche.

Ciascun soggetto può ottenere il contributo per una sola iniziativa/evento in ciascuna annualità.

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 1 milione di euro per il biennio 2024-2025.

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 10.000 euro.

Le iniziative e gli eventi devono essere coerenti e valorizzare gli obiettivi strategici perseguiti da Regione Lombardia nei settori moda e design. In particolare: realizzazione di iniziative ed eventi rivolti a studenti, professionisti e imprese della moda e del design. A titolo esemplificativo, non esaustivo, contest, premi, graduate week, fashion e design week, sfilate, esposizioni; realizzazione di eventi ed esposizioni di particolare rilievo fuori dal territorio regionale, limitatamente alla valorizzazione delle eccellenze del design e della moda lombarda. Inoltre, realizzazione iniziative ed eventi di contaminazione dei settori moda e design con altri comparti attrattivi per il territorio quali ad esempio turismo, cultura, spettacolo. Ed anche food, shopping, sport. Infine, realizzazione iniziative ed eventi sui temi della sostenibilità e del contrasto alla contraffazione dei prodotti della moda e del design.

Le iniziative/eventi devono essere esclusivamente rivolte al settore moda e/o design e realizzati in Lombardia.

