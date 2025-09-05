meteo-top

Al via il corso allievi del Corpo Bandistico S. Cecilia

L’iniziativa è rivolta a tutti, dai 9 anni in su, adulti compresi, con l’obiettivo di avvicinare bambini, ragazzi e grandi al mondo della banda e della musica d’insieme.
Generica - Trombe di una banda

La musica come passione che unisce generazioni: anche quest’anno il Corpo Bandistico Santa Cecilia di Arconate apre le porte a chi desidera imparare a suonare uno strumento, lanciando il nuovo corso allievi.

L’iniziativa è rivolta a tutti, dai 9 anni in su, adulti compresi, con l’obiettivo di avvicinare bambini, ragazzi e grandi al mondo della banda e della musica d’insieme. Non serve possedere uno strumento: sarà infatti il Corpo Bandistico a fornirlo agli allievi. Le lezioni si svolgono con la formula del corso individuale (1:1), seguiti passo dopo passo da maestri qualificati che sapranno trasmettere tecnica e passione.

“Spesso si pensa che la banda sia un’esperienza solo per i più piccoli – raccontano i responsabili del sodalizio arconatese – invece la musica non ha età. Vogliamo offrire a chiunque la possibilità di mettersi in gioco, divertirsi e, perché no, entrare a far parte del nostro gruppo”.

Gli incontri di presentazione e informazione si tengono ogni mercoledì sera, dalle 21 alle 23, presso la sede di via Piave 38 ad Arconate. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 347.7756634, scrivere a bandaarconate [at] katamail [dot] com
o visitare il sito www.bandaarconate.altervista.org

.

Un’occasione per scoprire il piacere di fare musica insieme e contribuire a mantenere viva una tradizione che da sempre accompagna la vita culturale e sociale del paese.

