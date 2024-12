Le quinte in Municipio

Giovanissimi ospiti in Municipio e in sala consiliare a Vanzaghello. Perché in visita ecco che sono arrivati gli alunni delle classi quinte della scuola Primaria.

Alla scoperta della macchina comunale, delle attività e delle funzioni degli uffici, dell’Amministrazione comunale e dei Consiglieri e poi anche la storia di Vanzaghello, mostrando un video per raccontare quando è diventato appunto Comune. Giovanissimi ospiti in Municipio e in sala consiliare a Vanzaghello. Perché in visita ecco che sono arrivati gli alunni delle classi quinte della scuola Primaria. L’incontro, allora, con il vicesindaco Edoardo Zara e gli assessori Doris Giugliano e Simona Giudici, per meglio conoscere i compiti e i ruoli all’interno del Palazzo Municipale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!