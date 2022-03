Danni nello spogliatoio

Non è, purtroppo, la prima volta. Atti vandalici, infatti, nello spogliatoio e nella stanza adibita a magazzino, utilizzati dalla Usorm in oratorio a Robecchetto.

Lucchetti spaccati, scritte sui muri e sulla lavagna, pezzi di bottiglie ovunque, locali messi a soqquadro, fino ad arrivare addirittura ad urinare. Sembra, purtroppo, non avere pace la Usorm, società di calcio a 7 di Robecchetto e Malvaglio, perché non è la prima volta che qualcuno si introduce nello spogliatoio e nella stanza adibita a magazzino (che si trovano nell'area dell'oratorio), per compiere alcuni gesti vandalici. Era, infatti, accaduto già qualche tempo fa e si è ripetuto proprio l'altro giorno. "Ci siamo accorti al momento di trovarci per gli allenamenti - spiegano dalla squadra, che partecipa al campionato CSI - Così, di nuovo, ci siamo dovuti attivare per ripulire e cercare di sistemare quello che avevano danneggiato, informando, nel contempo, anche il don. Episodi che lasciano con tanta amarezza e rammarico".

