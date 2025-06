Corso di ginnastica al Centro Anziani

A fare da protagoniste assolute, le insegnanti Nadia e Claudia, che con la loro energia contagiosa, professionalità e allegria hanno saputo trasformare ogni lezione in un momento di gioia e motivazione

Una serata di festa, condivisione e gratitudine ha chiuso in bellezza il corso di ginnastica del Centro Anziani di Boffalora sopra Ticino. Dopo mesi di esercizi, risate e compagnia, gli oltre 80 partecipanti si sono ritrovati per celebrare insieme un percorso che ha unito benessere fisico e relazioni umane.

A fare da protagoniste assolute, le insegnanti Nadia e Claudia, che con la loro energia contagiosa, professionalità e allegria hanno saputo trasformare ogni lezione in un momento di gioia e motivazione. Un ringraziamento speciale è andato anche a Gina e a tutti i volontari che quotidianamente animano il Centro Anziani con passione e dedizione, rendendolo un punto di riferimento prezioso per la comunità.

«Il corso è finito, ma solo per ora» ha dichiarato il sindaco Sabina Doniselli, sottolineando l’importanza di queste attività per promuovere uno stile di vita attivo e una socialità autentica, soprattutto tra le persone più adulte. «Ci rivediamo a settembre, pronti per una nuova stagione di movimento, sorrisi e benessere!»

Un appuntamento che, anche quest’anno, ha saputo unire cuore, corpo e comunità.

