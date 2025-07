Interventi 'sospesi' sul ponte

Una squadra di tecnici specializzati in edilizia acrobatica è al lavoro per intervento di riqualificazione della passerella pedonale e dei marciapiedi a Pontenuovo.

Niente senso unico alternato, niente chiusura del ponte e, soprattutto, niente disagi per pendolari e residenti: a Pontenuovo è ufficialmente partito l’intervento di riqualificazione della passerella pedonale e dei marciapiedi con una soluzione tanto innovativa quanto spettacolare.

Da oggi, infatti, è operativa una squadra di tecnici specializzati in edilizia acrobatica, una metodologia che consente di lavorare in quota senza necessità di ponteggi o chiusure stradali. Una scelta dettata dal diniego, da parte di ANAS, all’istituzione del senso unico alternato inizialmente previsto per gestire il cantiere.

A confermare la nuova modalità è stato il vicesindaco Enzo Tenti, che ha sottolineato l’impegno dell’Amministrazione nel trovare una soluzione efficace che evitasse l’interruzione della viabilità lungo un’arteria fondamentale per il quartiere e per tutta la città.

L’intervento, dal valore complessivo di 150 mila euro, prevede il rifacimento della passerella e dei marciapiedi adiacenti in direzione Boffalora. Il cantiere rimarrà attivo per tutta l’estate, con l’obiettivo di completare i lavori entro il mese di ottobre.

“Abbiamo ritenuto prioritario – ha spiegato Tenti – conciliare la sicurezza dell’infrastruttura con la necessità di non paralizzare il traffico. L’edilizia acrobatica ci consente di farlo, garantendo al contempo tempi rapidi e costi contenuti”.

Una scelta che punta anche a tutelare l’accessibilità e la qualità della vita dei cittadini, evitando ulteriori disagi dopo mesi di lavori già in corso in altre zone della città.

