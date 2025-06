Torna la StraLegnanese by Night

7 km di corsa non competitiva tra le strade di Legnano per una serata di sport e convivialità.

L’appuntamento è per venerdì 12 settembre con una formula serale già inaugurata che negli anni ha conquistato gran parte dei legnanesi: una corsa serale di 7 km, non competitiva, tra le strade e i monumenti storici di Legnano.

Il programma della serata prevede anche delle Mini Corse per i più piccoli: 0.4 km dai 5 agli 8 anni e 0.8 km dai 9 ai 12.

A rendere più conviviale questa esperienza non mancheranno un villaggio animato con musica a partire dalle 17 e un’area food & drink attiva dalle 19 fino a mezzanotte.

Le iscrizioni sono aperte: il costo è di 15 euro fino all’11 settembre e 20 euro il giorno stesso dell’evento. È prevista anche una quota speciale per i gruppi (da 17 a 20 persone) pari a 250 euro complessivi, con un costo aggiuntivo di 10 euro per ogni partecipante extra. Un’occasione perfetta per società sportive, associazioni, aziende e gruppi di amici per rafforzare lo spirito di squadra. Per maggiori informazioni è possibile consultare direttamente il sito della U.S Legnanese.

Il tempo corre, non aspettare troppo ad iscriverti!

