Domenica 27 ottobre l’area verde adiacente alla Cascina Beltramini di Inveruno ospiterà il "Cross delle Cascine", giunto all’ottava edizione.

Domenica 27 ottobre l’area verde adiacente alla Cascina Beltramini di Inveruno ospiterà il "Cross delle Cascine", giunto all’ottava edizione. Organizzato dalla SOI Inveruno, l’evento combina sport e natura, immergendo i partecipanti in paesaggi che riflettono i colori e l'atmosfera autunnale. Questa corsa è ormai diventata uno degli appuntamenti più attesi perché segna l’apertura ufficiale della stagione delle campestri e quest’anno coinvolgerà circa 500 atleti di ogni età e livello, appartenenti a più di 40 società sportive.

Il programma delle gare, che prenderanno il via a partire dalle ore 9:15, vedrà la partecipazione di diverse categorie, con distanze variabili a seconda delle fasce di età. Per le categorie Master, Assoluti, Juniores, Promesse, Seniores, maschili e femminili, la distanza da percorrere sarà di 4.500 metri. I Cadetti saranno impegnati sulla distanza dei 2.300 metri, mentre le Cadette sui 1.900 metri. Le categorie Ragazzi e Ragazze del 2011 e 2012 si sfideranno sulla distanza di 1.200 metri mentre sarà di 800 metri la lunghezza del percorso per gli Esordienti maschili e femminili del 2013 e 2014. Infine gli Esordienti delle annate dal 2015 al 2019 saranno impegnati nella distanza di 400 metri.

Anche quest’anno saranno ricchi i premi in palio per i migliori piazzati: coppe fino al 6° classificato per le categorie Cadetti, Cadette, Ragazzi e Ragazze. Per gli Esordienti, verranno consegnate coppe fino al 6° classificato e una medaglia a tutti i partecipanti. Gli Assoluti e i Master verranno premiati con un cesto alimentare per i primi tre classificati, sia nella categoria maschile che femminile.

L’evento è patrocinato dal Comune di Inveruno e il ritrovo è previsto alle 8.15 presso l’area della Cascina Beltramini in via Modigliani angolo via Kennedy, a Inveruno. La partenza della prima gara sarà alle 9.15 con le categorie Master.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!