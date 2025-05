Trieste e la sua storia

Un incontro organizzato dalla sezione Martino Barni di ANPI Inveruno e Cuggiono per approfondire, insieme al professor Giancarlo Restelli, la storia della città di Trieste nell'immediato dopoguerra

Con un incontro organizzato dall’associazione ANPI di Inveruno e Cuggiono, la Biblioteca Comunale di Inveruno ha l’occasione di ospitare il professor Giancarlo Restelli per una lezione sulla storia, spesso ignorata, della città di Trieste.

Venerdì 30 maggio, alle ore 20.45 in Sala Virga, un’occasione per approfondire l’indomani del secondo conflitto mondiale dalla prospettiva di Trieste: è il 1945 e in Italia la guerra è finita, ma in città non c’è ancora pace. Trieste, a lungo contesa tra fascismo, nazismo e nazionalismo jugoslavo, una città di frontiera che lo scrittore Claudio Magris ha descritto come “un luogo dal mare modesto, ma che dà il senso dell’aperto, di un orizzonte sconfinato che sembra preludere ad altri, più grandi mari e oceani”.

