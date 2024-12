Sabato mattina nel parco della biblioteca libri, giochi, spettacolo e Babbo Natale. Un bellissimo momento per prepararsi al Natale insieme.

Torna sabato 14 dicembre, dopo il successo incontrato nelle prime tre edizioni, il Christmas Book Party, la festa di Natale nel parco della biblioteca di via Cavour; una mattinata in cui si alterneranno vari momenti pensati principalmente per i bambini. A partire dalle 10.30 ci saranno le letture con Babbo Natale e le sue assistenti; i libri in prestito e in dono con il gruppo Girolibri; le attività creative con le BiblioVolontarie; lo scambio dei giochi usati, pratica, questa, che vuole favorire l’avvicinamento dei più piccoli a una logica anti-spreco e al concetto della sostenibilità; cioccolata calda e panettone offerti dallo Spazio Incontro “Il Giardino”. Alle 11.30 andrà in scena lo spettacolo teatrale “Il Circo di Natale” a cura della compagnia Ditta, Gioco, Fiaba. L’acceso è libero e gratuito.

