Lo storico aviatore

Martedì 27 maggio 2025, alle ore 21.00, la storica Sala d’Aragona del Castello Visconti di San Vito a Somma Lombardo ospiterà la conferenza “Carlo del Prete, Maggiore ed Ingegnere della Regia Aeronautica. Da marinaio ad aviere”, un evento che intende rendere omaggio a uno dei più grandi protagonisti dell’epopea aviatoria italiana tra le due guerre.

Organizzata dalla Fondazione Visconti di San Vito con la collaborazione della Secondo Mona S.p.A., e con il patrocinio della Città di Somma Lombardo – Assessorato alla Cultura e dell’Associazione culturale Carlo Del Prete, la serata sarà l’occasione per approfondire la figura dell’aviatore toscano, Medaglia d’Oro al Valore Aeronautico, noto per le sue straordinarie imprese insieme a Francesco De Pinedo e Arturo Ferrarin.

Del Prete fu anche comandante dell’Idroscalo Militare di Sant’Anna a Sesto Calende, dove preparò le sue storiche trasvolate oceaniche a bordo degli idrovolanti SIAI Marchetti, lasciando un segno profondo nella memoria del territorio varesotto.

A raccontarne la vita e le imprese sarà lo studioso Fabio Morlacchi, con la partecipazione straordinaria di Alessandra Zita del Prete, discendente dell’aviatore, e di Carlo Ferrarin, rappresentante della famiglia di Arturo Ferrarin.

La serata si concluderà con un Vin d’honneur offerto ai partecipanti.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

