Il Funtanin entra nella Guida Michelin

In pochi mesi, l'Agriturismo ha saputo conquistare il palato (e il cuore) dei suoi ospiti, grazie a una cucina che unisce semplicità, raffinatezza e una profonda connessione con il territorio. Le parole dello chef Daniel Colombo.

C’è un nuovo nome tra le eccellenze culinarie selezionate dalla Guida Michelin, e arriva direttamente dal cuore del nostro territorio: l’Agriturismo Funtanin, aperto appena sette mesi fa, ha ufficialmente fatto il suo ingresso nella celebre guida che celebra i migliori ristoranti del mondo.

Un traguardo sorprendente per una realtà giovane, nata il 12 settembre 2024 con un obiettivo chiaro: offrire un’esperienza autentica, legata alla tradizione agricola e gastronomica locale. E in pochi mesi, Funtanin ha saputo conquistare il palato (e il cuore) dei suoi ospiti, grazie a una cucina che unisce semplicità, raffinatezza e una profonda connessione con il territorio.

Il segreto del successo? Ingredienti freschissimi e stagionali, molti dei quali coltivati direttamente nell’orto dell’agriturismo, e una filosofia che mette al centro la genuinità, la creatività e l’accoglienza. "Ogni piatto racconta una storia", spiegano dallo staff. "La nostra proposta culinaria è un viaggio tra i sapori tipici, reinterpretati con un tocco personale che rende ogni portata un’esperienza unica".

Il riconoscimento della Guida Michelin è motivo di grande orgoglio per tutta la squadra, che con dedizione cura ogni dettaglio, dall’accoglienza in sala alla presentazione del piatto. Un ringraziamento speciale va allo chef Daniel Colombo e alla sua brigata composta da Giovanni Scuto e Lorenzo Parrino, alla cameriera Elisabetta Giuli e alla social media manager Ilaria Camoletti. Un team giovane e appassionato che lavora con un obiettivo comune: offrire un’esperienza gastronomica indimenticabile.

A raccontare l’emozione di questo importante traguardo è lo stesso Daniel Colombo, chef e anima della cucina di Funtanin.

"Ricevere la notizia è stata un’emozione fortissima, difficile da descrivere a parole. Entrare nella Guida Michelin è sempre stato un sogno, un obiettivo che mi sono posto fin da quando ho iniziato, 18 anni fa, il mio percorso in cucina", racconta Colombo. "È un riconoscimento che arriva dopo anni di sacrifici, passione, notti insonni e tante sfide. Ma non è un punto d’arrivo: è uno stimolo enorme per continuare a crescere".

Per lo chef, si tratta di una vittoria collettiva. "È il frutto del lavoro quotidiano di un team unito, che condivide la stessa visione. Questo traguardo ci dà orgoglio ed energia per continuare, senza mai perdere la passione che ci ha portati fin qui".

Alla domanda su quale piatto abbia fatto la differenza, Colombo risponde con umiltà: "Non credo ci sia un singolo piatto. Tutti mi rappresentano. Ogni creazione nasce dal desiderio di raccontare un'emozione, un legame con il mio territorio. La mia cucina è fatta di memoria, di radici e di rispetto per la materia prima, ma con uno sguardo sempre attento al presente".

Con questo prestigioso riconoscimento, Funtanin si afferma come uno dei punti di riferimento per la cucina di qualità in zona. Un esempio di come passione, autenticità e cura possano portare lontano, anche in tempi sorprendentemente brevi.

E ora, il sogno continua. Con il desiderio – parola dello chef – di "non smettere mai di emozionare".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!