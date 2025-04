In tanti alla 'Caccia alle Uova'

Il giardino dell’oratorio si è trasformato in un piccolo mondo incantato, popolato da coniglietti furbetti (animatori adolescenti e preadolescenti) che si sono divertiti a nascondere uova da trovare...

Una domenica pomeriggio di sole, sorrisi e tanto divertimento: è quella che ha vissuto l’Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono domenica 13 aprile, in occasione della coloratissima "Caccia alle uova" organizzata per i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria.

Tra area bimbi, campo da calcio e piazzale, il giardino dell’oratorio si è trasformato in un piccolo mondo incantato, popolato da coniglietti furbetti – interpretati con entusiasmo da animatori adolescenti e preadolescenti – che si sono divertiti a nascondere uova per far scattare la caccia più attesa della primavera. I bambini, occhi attenti e tanta energia, si sono lanciati nella ricerca, correndo e ridendo tra indizi, sorprese e... qualche buffo tranello da parte dei “conigli”.

Al termine del gioco, per ogni fascia d’età, sono stati premiati i tre bimbi che sono riusciti a trovare più uova: per loro un grande uovo di cioccolato come dolce ricompensa. Ma nessuno è tornato a casa a mani vuote: per tutti c’era un ovetto di cioccolato per la merenda, a coronamento di un pomeriggio di festa, comunità e gioco condiviso.

