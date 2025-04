Cultura, riflessione e passione

Tre importanti eventi che hanno coinvolto studenti, docenti, istituzioni e realtà del territorio.

Venerdì 11 aprile, l’Istituto Omnicomprensivo Europeo ha vissuto una giornata di straordinaria intensità culturale e formativa, grazie allo svolgimento di tre importanti eventi che hanno coinvolto studenti, docenti, istituzioni e realtà del territorio.

Incontro con l’autore Paolo Roversi

Organizzato dal Dipartimento di Lettere della Scuola Secondaria di I grado e dalla referente di progetto, prof.ssa Ciapparelli, l’incontro con lo scrittore Paolo Roversi ha rappresentato un’occasione preziosa per dialogare con uno degli autori più amati della narrativa contemporanea. L’iniziativa si inserisce nel progetto “Incontro con l’autore”, nato per avvicinare gli studenti alla lettura attraverso un percorso che parte dai testi per arrivare al confronto diretto con chi li ha scritti. Tematiche attuali e coinvolgenti sono state al centro dell’incontro, che ha visto una partecipazione attiva e curiosa da parte degli studenti.

Giornate del Latino

Proposte dal Dipartimento di Materie Letterarie del Liceo, sotto la guida della prof.ssa Zannardi, le “Giornate del Latino” hanno coinvolto gli studenti del biennio in un laboratorio di riscoperta della lingua latina come voce ancora viva del nostro presente. Ogni classe ha adottato una parola latina, ne ha riscoperto il senso e l’ha riportata alla luce, rivelandone l’attualità e il potere evocativo. Un’attività originale, che ha saputo coniugare rigore linguistico e creatività, restituendo al latino la sua forza di lingua “che ha ancora da dire”.

Conferenza del dott. Pino Landonio: guerra e letteratura

Infine, in sala civica, le classi quinte del liceo hanno preso parte alla conferenza del dott. Pino Landonio sul tema “Poesia contro la guerra”, un momento intenso e profondo di riflessione storica e umana. Con il supporto didattico a cura della prof.ssa Sormani e delle docenti di letteratura, la conferenza ha esplorato la frattura che la guerra rappresenta: quando irrompe, impone nuove leggi, fondate sulla violenza e sulla morte. In questo contesto, le parole – che in tempo di pace sembravano strumenti potenti di comprensione e dialogo – appaiono inizialmente svuotate, fragili di fronte al fragore delle armi. Ma è proprio attraverso la letteratura che esse vengono recuperate, rielaborate e restituite al loro significato più autentico, diventando strumenti di memoria, denuncia e resistenza.

Al termine della giornata, il Dirigente Scolastico ha voluto esprimere un sentito ringraziamento: “Desidero ringraziare con profonda gratitudine i docenti coinvolti per l'impegno, la cura e la passione che hanno reso possibile questa intensa giornata di cultura. Un grazie speciale va al Comune di Arconate, rappresentato dall’Assessore Fabio Gamba, che attraverso il Piano di Diritto allo Studio ha sostenuto gli incontri con l'autore e la conferenza, e all'ANPI per il prezioso supporto alla riflessione storica proposta dal dott. Landonio. Insieme, scuola e territorio dimostrano quanto sia importante costruire percorsi condivisi di educazione alla cittadinanza consapevole.”

Tre eventi, tre linguaggi, un unico obiettivo: educare all’ascolto, alla comprensione e alla bellezza della parola.

