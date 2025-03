28^ Fiera di Primavera

Una domenica di festa tra bancarelle, stand ed eventi. Nel centro storico la fiera mercato; in piazza della Vittoria spettacolo di magia; in Villa Annoni associazioni e mostre.

Domenica 6 aprile l centro di Cuggiono si riempirà di colori, profumi e sorrisi con la 28ª edizione della Fiera di Primavera, un appuntamento ormai tradizionale e molto atteso dalla cittadinanza e non solo. L’evento, promosso dal Comune di Cuggiono in collaborazione con Navigli del Ticino, offrirà un’intera giornata di attività, mostre e spettacoli per grandi e piccini.

Le vie del centro si trasformeranno in un vivace percorso tra mostra mercato, apertura degli esercizi commerciali e curiosità per ogni età. In via San Rocco 17, riapre anche il Negozio del Baratto, un’occasione per riscoprire il valore del riuso e della condivisione.

Alle ore 15 in Piazza della Vittoria, il pomeriggio si colora di meraviglia con uno spettacolo di magia, pensato per stupire e coinvolgere tutta la famiglia.

All’interno della splendida cornice di Villa Annoni, si potranno visitare gli stand delle associazioni del territorio, oltre a quelli della polizia locale e della protezione civile, che saranno a disposizione per raccontare le proprie attività e coinvolgere i cittadini.

Nelle Sale Nobili, sarà protagonista il mondo dei mattoncini con Cuggiono Bricks: una mostra di costruzioni LEGO® accompagnata da un laboratorio creativo per bambini, ideale per stimolare fantasia e manualità.

Alle 12.30, presso la Sala Porticato, appuntamento con il tradizionale Pranzo di Primavera, organizzato dall’associazione Musica e non solo. La partecipazione è su prenotazione, contattando i numeri 338 4390617 o 339 2122098.

Alle ore 16, nel suggestivo Parco di Villa Annoni, risuoneranno le note dell’esibizione del Corpo Musicale S. Cecilia di Cuggiono, per concludere la giornata in armonia con la natura e la tradizione.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!