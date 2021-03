'Mellone Art Prize': i vincitori

Sabato 27 marzo si è tenuta, presso la sede espositiva di Villa Rescalli Villoresi a Busto Garolfo, la cerimonia di premiazione dei vincitori del 'Mellone Art Prize' prima edizione.

Sabato 27 marzo si è tenuta, presso la sede espositiva di Villa Rescalli Villoresi a Busto Garolfo, la cerimonia di premiazione dei vincitori del 'Mellone Art Prize' prima edizione. Il tutto si è svolto secondo il rigido protocollo delle regole Anti-Covid attualmente in vigore. Nell’occasione è stato presentato il Catalogo della Mostra Finalisti con i testi della mostra e le immagini di tutte le opere selezionate. La giuria deputata alla selezione delle opere e alla formazione della graduatoria ha votato, secondo il regolamento predisposto, e stilato la seguente lista di artisti ammessi ai premi ufficiali del 'Mellone Art Prize'. Come criteri fondamentali di selezione si è tenuto conto dell’efficacia di trasmissione del messaggio, della qualità e dell’originalità dell’opera, della tecnica e della coerenza del percorso artistico.

PREMI E RICONOSCIMENTI

Sezione Under 40 - 1° premio Ilaria Gasparroni 'Memoria e ricordo' (premio acquisto 2.500 euro), 2° premio Urbansolid 'Pacwar' (1.500 euro), 3° premio Stefano Bonazzi 'The wonder of horses' ex aequo Simon Troger 'La quarta piramide' (500 euro + 500 euro).

Menzione d'onore - Nazareno Biondo 'S* 'TOP' (opera già in collezione privata).

Sezione Over 40 - Premio Cover Catalogo Oriella Montin '335 Souls' e Paolo Ceribelli 'The unknown soldier'.

Premio 'Personal Exhibition' Paolo Ceribelli

Premio Acquisto Diretto Fondazione Dario Mellone Oriella Montin '335 Souls' (500 euro), Andrea Cerquiglini 'Guerra' (500 euro), Krzysztof Sokolovski 'SA20062020 / Renato Villoresi' (500 euro).

Con l’istituzione del Premio d’Arte, nel ventennale della scomparsa di Mellone, la Fondazione si impegna a tutto campo nella promozione dell’Arte Contemporanea a favore degli Artisti che si dedicano ad una seria ricerca. Per la prima edizione del premio Mellone il titolo proposto è: 'War Drama', il dramma umano della guerra. Con questa proposta il comitato promotore intende avviare un ragionamento sulla tematica tristemente attuale dei conflitti armati utilizzando il mezzo dell’Arte quale linguaggio universale. L’occasione è inoltre un importante omaggio al capitano Renato Villoresi, Medaglia d'Oro al valor militare e Martire delle Fosse Ardeatine. Sorprendentemente la tematica scelta e programmata da tempo si incrocia con il periodo attuale di sofferenza dovuto all’emergenza pandemica “Covid-19”. Molti parallelismi riguardanti questa emergenza sono stati fatti con la guerra e spesso si è utilizzato un linguaggio simile. Come ad esempio le parole coprifuoco, lotta e battaglia, quante volte nei telegiornali e giornali tornano a descrivere il clima teso a combattere il virus letale. Il Premio ha, quindi, preso avvio da una tematica in apparenza lontana e che tuttavia si è poi rivelata molto più vicina a noi di quanto potesse sembrare. L’esposizione delle opere selezionate degli artisti finalisti è prorogata fino al prossimo Sabato 3 aprile quando verrà registrato un video-documentario sul Premio con interviste.

