L'attesa per la canonizzazione di Carlo Acutis

Nel cuore del Giubileo degli adolescenti, il prossimo 27 aprile, verrà canonizzato il Santo dei giovani. Già questa domenica, a un mese dall'evento, molte parrocchie e oratori sono invitati a ricordarlo.

Manca un mese esatto a un evento attesissimo: la canonizzazione del Beato Carlo Acutis, che avverrà il 27 aprile, nel cuore del Giubileo degli adolescenti. Una data che segnerà per sempre la storia della Chiesa e che ci invita fin da ora a preparare il cuore, soprattutto con i più giovani.

"In questa domenica 30 marzo, Domenica del Cieco, siamo nel pieno della Quaresima, tempo in cui “Tutto ricomincia”. Ed è proprio in questo contesto che possiamo lasciarci ispirare dalla figura luminosa di Carlo, per proporlo ai nostri ragazzi come modello di fede semplice, autentica, vissuta nella quotidianità - spiegano dalla FOM - Nel Vangelo di questa domenica ci viene raccontato l’incontro di Gesù con il cieco nato: un percorso che parte dal buio e culmina nella luce della fede, con una professione chiara e potente: «Credo, Signore!». Un cammino che richiama quello di ogni cristiano, e che Carlo ha vissuto intensamente fin dalla giovane età. Anche lui ha riscoperto giorno dopo giorno chi fosse Gesù per la sua vita. Lo ha riconosciuto nella Parola, nell’Eucaristia, nell’amore verso gli altri".

Carlo ha saputo vivere con gli occhi ben aperti sulla realtà, senza mai distogliere lo sguardo da quel Cielo che lo attirava e che oggi lo accoglie come beato in cammino verso la santità. Per questo, la domenica che ci attende può avere un titolo speciale:

“Con Carlo, occhi aperti per il Cielo”.

Un invito a lasciarci interrogare da Gesù, a rimetterci in cammino, a riscoprire la bellezza della fede. Con Carlo al nostro fianco, guida discreta e gioiosa per i passi dei ragazzi e delle ragazze dei nostri oratori.

