'Anche meno' di Max Angioni

In totale, con i suoi primi due show - “Miracolato” e “Anche meno” - Max Angioni ha conquistato 180 sold out su circa 200 repliche e venduto oltre 250.000 biglietti.

Max Angioni continua a raccogliere successi e sold out con lo spettacolo “Anche meno” prodotto da Paolo Ruffini per VERA Produzione che, dal suo debutto nel 2024, ha segnato già oltre 80 repliche di cui 6 date europee: Londra, Amsterdam, Bruxelles, Barcellona, Parigi e Berlino.

Una vera e propria rockstar del palcoscenico che in totale, con il primo spettacolo “Miracolato” e il secondo show “Anche meno”, ha conquistato quasi 180 sold out su un totale di oltre 200 date in Italia ed Europa, vendendo oltre 250.000 biglietti.

In questo secondo spettacolo, Max Angioni - non a caso detto “quello dei miracoli” - non si limita a portare in scena un semplice show, ma una vera e propria opera d’arte... Verrebbe da dire: “Anche Meno”! Ed è appunto questo il titolo dello spettacolo in cui il comico non risparmia la sua proverbiale autoironia e torna a divertirsi e a divertire il pubblico italiano usando la comicità come un rito apotropaico, che prende in giro la sua stessa sfiga e che sovverte il punto di vista canonico delle cose con le logiche eccentriche e irresistibili della fantasia.

Scritto da Max Angioni e diretto da Ester Montalto, lo show porta sul palco un poco più che trentenne, figlio unico, che ha costruito un mondo immaginifico attraverso cui filtra i piccoli avvenimenti quotidiani e le grandi domande esistenziali, e reinterpreta in modo surreale tutto quello che gli passa per la testa: dai ricordi delle prime volte, all’incredulità per le grandi conquiste, alle domande più curiose e originali sulla storia e il senso della vita.

Max Angioni mantiene il suo sguardo semplice, esilarante suo malgrado: come ogni artista continua a sentirsi precario, e si districa ogni giorno - come tanti - tra il trasloco, le sedute di psicoterapia e l’incertezza del futuro. Però sa farlo con il suo modo, deliziosamente incerto, sferzando con battute brillanti, con il ritmo serrato della Stand Up Comedy e il suo talento da improvvisatore.

Max Angioni: “Nello show mi confronterò con le grandi domande dell‘esistenza: che senso ha la vita? Che senso ha la morte? Perchè devo alzare le tendine prima che parta l’aereo? Come giustificare il pianto dopo il sesso?”

“Lo spettacolo è adatto a un pubblico sotto i tredici anni di età, purché siano stati tredici anni difficili e comunque già compromessi da altri traumi”.

“La durata è di circa novanta minuti, senza intervallo, venite già mangiati, che di solito le cose al bar dei teatri non sono proprio buonissime e uno poi deve organizzarsi e arriva affamato e poi non ride non perché il testo è debole, ma più che altro per la fame. Si richiede di andare in bagno prima dell’inizio dello show… Ci tengo!”

Racconta Paolo Ruffini, produttore dello show con la sua Vera Produzione: «Max Angioni è un grande comico puro, una macchina di risate. Ti aggancia subito e ti porta via». «La prima volta che ho visto questo spettacolo non avevo più fiato, prendevo il respiro quando faceva delle pause, perché ridevo continuamente. É il migliore della sua generazione anche per la sua trasversalità: passa dai social al teatro, alla TV con una disinvoltura straordinaria».

Le prossime date del tour:

Venerdì 28 marzo - Palazzo del Turismo Jesolo

Sabato 5 aprile - CMP Arena Bassano del Grappa VI

Giovedì 10 aprile - Palacongressi - Lugano

Venerdì 11 aprile - Volkshaus - Zurigo

Mercoledì 16 aprile - Teatro Dis_Play Brescia

Martedì 22 aprile – Teatro Verdi Firenze

Sabato 26 aprile - Teatro Ariston Sanremo

Mercoledì 30 aprile - Teatro Storchi Modena

Sabato 3 maggio - Teatro Verdi Montecatini

Lunedì 19 maggio - Teatro Europa Auditorium Bologna

Mercoledì 11 giugno - Teatro Arcimboldi Milano

Giovedì 12 giugno - Teatro Arcimboldi Milano

Venerdì 13 giugno - Teatro Arcimboldi Milano

Sabato 14 giugno - Teatro Arcimboldi Milano

Domenica 15 giugno - Teatro Arcimboldi Milano

