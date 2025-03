Consegnato il nuovo parcheggio di via Giolitti

53 posti auto a disposizione del polo scolastico e della zona nord della città. Consegnato al Comune di Castano da FerrovieNord S.p.A., dopo avere completato le necessarie lavorazioni, il nuovo parcheggio di via Giolitti.

53 posti auto a disposizione del polo scolastico e della zona nord della città. Consegnato al Comune di Castano da FerrovieNord S.p.A., dopo avere completato le necessarie lavorazioni, il nuovo parcheggio di via Giolitti. L'intervento rientra tra quelli previsti nell'accordo sottoscritto tra la società del Gruppo FNM e il Comune di Castano successivamente al completamento delle opere relative sia al raddoppio ferroviario della linea Novara-Milano sia al parcheggio di via Matteotti angolo via IV Novembre.

