San Siro... pronto per i Cresimandi

L’evento rappresenta l’apice del percorso dei 100 Giorni, un cammino spirituale e formativo che coinvolge i giovani cresimandi nella realizzazione dell’"arcobaleno dello Spirito".

Domenica 23 marzo sarà una giornata speciale per migliaia di ragazzi e ragazze della Diocesi di Milano che si stanno preparando a ricevere il Sacramento della Cresima. Il momento culminante del loro cammino sarà l’Incontro diocesano dei Cresimandi, che si svolgerà nel pomeriggio allo Stadio Meazza di San Siro.

L’evento rappresenta l’apice del percorso dei 100 Giorni, un cammino spirituale e formativo che coinvolge i giovani cresimandi nella realizzazione dell’"arcobaleno dello Spirito". Un’immagine simbolica che prende vita attraverso la scoperta dei frutti dello Spirito Santo, come proposti dall’Arcivescovo Mario Delpini nella sua lettera pastorale “Saremo un arcobaleno” (Ed. Centro Ambrosiano).

Il libretto, pensato come strumento di accompagnamento, verrà consegnato a ogni ragazzo e letto insieme prima dell’Incontro, per favorire una riflessione condivisa e profonda sul significato del Sacramento della Confermazione.

La giornata sarà vissuta in compagnia della comunità educante: catechisti, genitori e accompagnatori sono invitati a organizzare il programma prevedendo la celebrazione dell’Eucaristia in un orario adeguato, eventualmente seguita da un momento di convivialità, prima di recarsi allo stadio. I cancelli del Meazza apriranno alle ore 14.

Inserito nel tempo liturgico della Quaresima, l’Incontro dei Cresimandi assume un valore ancora più forte in questo Anno Giubilare della Speranza, come segno di gioia, crescita e comunione per l’intera comunità diocesana.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!