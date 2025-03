Graphic Days a Torino

Torna Graphic Days, il primo festival dedicato al visual e al social design italiano e internazionale che quest’anno festeggia i suoi dieci anni.

A partire dalle grandi icone che hanno fatto la storia fino ad arrivare ai più talentuosi art director contemporanei, Graphic Days racconta la comunicazione visiva a 360 gradi e le sue contaminazioni in un appuntamento annuale che coinvolge gli artisti, i professionisti e gli studi più rilevanti del panorama internazionale, accogliendo esperienze da tutto il mondo che portano a Torino le pratiche creative più all’avanguardia del momento.

Il festival sarà articolato attraverso un percorso espositivo e un fitto calendario di eventi, talk, workshop, progetti partecipati e performance, dj set, attività per le scuole e le famiglie, mostra mercato dedicati al tema dell’anno: Love, Now!

Nuova la location: gli spazi del Vitali Park, che per la prima volta ospitano un festival. Graphic Days è promosso dal 2016 dall’associazione Print Club Torino, dall’associazione plug e dall’agenzia quattrolinee.

Tra questi, spicca il dialogo tra due artisti spagnoli, Isidro Ferrer e Pep Carriò, che attraverso serigrafie e stampe d’autore, sketch book, sculture e manifesti raccontano i loro immaginari creativi, dando vita a una narrazione collettiva tra visual design, illustrazione e materia.

Ferrer è una figura leggendaria nel campo della grafica contemporanea, creatore di uno stile che si contraddistingue per la forza delle immagini, l’ironia, l’intelligente uso della metafora e della ricerca tipografica. Il suo lavoro per importanti istituzioni culturali, marchi e case editrici internazionali ha ricevuto numerosi premi.

Carriò, che espone le sue opere per la prima volta in Italia, è un vero artista poliedrico: illustratore, designer grafico, editore, fotografo, falegname, scultore e imprenditore. Tra i suoi lavori più celebri, le illustrazioni per Poemas del trampolín e 30 de Diciembre; le copertine per Alfaguara e i manifesti per il Ministero della Cultura spagnolo.

Dalla Spagna si passa all’Olanda con la presentazione del lavoro di Tereza Ruller, fondatrice dello studio The Rodina, caratterizzato da un approccio performativo e critico al graphic design. La sua pratica transdisciplinare si basa su strategie di performance art, gioco e sovversione, che enfatizzano il ruolo delle relazioni tra attori umani e non umani, coniando il termine "design performativo".

Un focus espositivo sarà dedicato alla Finlandia attraverso la mostra Eyes On Finland. Eyes On è un format sviluppato da Graphic Days che ospita ogni anno un Paese per raccontare la sua storia e i suoi valori attraverso opere di grafica dedicate alla vita quotidiana, alle tradizioni e alla cultura delle persone.

Grazie alla collaborazione con Grafia, l’Associazione dei progettisti della comunicazione visiva in Finlandia, verrà esposta una selezione di opere del premio Rudolf Koivu dedicato all’editoria per l’infanzia e del concorso Vuoden Huiput che premia i designer più innovativi in Finlandia.

Inoltre sarà esposta una selezione di 40 poster a cura della Lahti Poster Triennial e verrà proposta una mostra di manifesti originali provenienti dall'archivio personale di Gianfranco Torri, ricercatore e accademico che vive tra Torino e Milano, dedicati al gruppo PILOT (Kari Pippo, Pekka Loiri, Artoma).

Infine, sarà presente Tomi Leppänen, insignito del titolo Designer dell’anno nel 2023 da Grafia.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!