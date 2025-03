Un aperitivo... solidale

'Sulla strada per Kalongo': mercoledì 2 aprile un incontro per conoscere da vicino le sfide quotidiane e le speranze di chi lavora per garantire cure e assistenza in un contesto difficile ma ricco di umanità.

La Fondazione Ambrosoli ripropone gli Aperitivi itineranti 'Sulla strada per Kalongo', un'occasione preziosa per incontrarsi di persona, ascoltare storie autentiche e avvicinarsi alla realtà di Kalongo, in Uganda, dove la Fondazione sostiene il Dr. Ambrosoli Memorial Hospital e la St. Mary's Midwifery Training School.

Il prossimo incontro si terrà mercoledì 2 aprile alle ore 18.30 presso 'Un Posto a Milano', in via Cuccagna 2. Protagonista della serata sarà Francesca Tardini, medico rianimatore del Niguarda, che condividerà la sua esperienza nella terapia intensiva dell'Ospedale di Kalongo, in Nord Uganda. Attraverso il suo racconto, i partecipanti potranno conoscere da vicino le sfide quotidiane e le speranze di chi lavora per garantire cure e assistenza in un contesto difficile ma ricco di umanità.

Questo incontro vuole offrire ai sostenitori della Fondazione, e a chi voglia scoprirla per la prima volta, l'opportunità di avvicinarsi a una realtà lontana ma concreta, e brindare insieme sapendo che ogni gesto di solidarietà ha un grande significato.

Per partecipare è richiesta una donazione minima di 20 euro (pagamento in contanti, bancomat, Satispay o bonifico). Il ricavato della serata sarà destinato a sostenere l'ospedale di Kalongo. Chi è interessato a partecipare è pregato di scrivere entro il 24 marzo a eventi [at] fondazioneambrosoli [dot] it o su WhatsApp al numero +393515723118 o chiamare il 0236558852.

La Fondazione Ambrosoli nasce per proseguire l'opera del dottor Giuseppe Ambrosoli, medico e missionario comboniano, che ha dedicato la sua vita alla cura e alla formazione in Uganda. Oggi, la Fondazione continua il suo impegno garantendo cure mediche di qualità e formazione professionale al personale.

