Raccolta di abiti usati

Prosegue la collaborazione tra Humana People to People Italia e il Comune di Castano Primo per il servizio di raccolta e avvio a recupero degli abiti usati. Per rendere il servizio ancora più efficace, l’organizzazione non profit, in accordo con l’Amministrazione Comunale ha sostituito tutti i contenitori che dal giallo passano al verde, in linea con la costante attenzione per l’ambiente. Al centro del contenitore è raffigurato un cuore che si fonde con una maglietta, a simboleggiare l’impatto sociale del gesto del cittadino. I contenitori sono presenti, allora, in Via Tripoli, SP34 ang. Via Adua (presso il parcheggio de “Il Gigante”), via Luzzati, via Bachelet (presso la stazione Autogas) e via Tobagi. E qui è possibile inserire capi d’abbigliamento, scarpe appaiate, accessori d’abbigliamento (cappelli, cinture, foulard), borse e zaini e biancheria per la casa. Non si raccolgono abiti o materiali tessili sporchi, ammuffiti o intrisi d’olio e qualsiasi materiale non tessile. Tutto ciò che viene inserito nei contenitori deve essere posto in sacchetti ben chiusi, così da proteggere al meglio i capi, le scarpe e gli accessori, evitando che si rovinino. Gli abiti raccolti verranno selezionati con cura e prenderanno strade diverse per essere valorizzati al meglio: più del 65% viene solitamente riutilizzato, circa il 25% viene avviato al riciclo e il restante materiale viene destinato a termovalorizzazione. Con il tuo gesto contribuisci a costruire un futuro migliore per il pianeta e le persone, aiutando Humana a sostenere i propri progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo. Per maggiori informazioni sul percorso degli abiti e sui progetti che contribuisci a sostenere con i tuoi abiti visita il sito humanaitalia.org.

