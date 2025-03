Il 'tredicino' di Arona

Il luna park del «Tredicino» in piazzale Aldo Moro, ad Arona, prosegue la sua attività e continuerà ad accogliere visitatori con il suo ricco programma di attrazioni e iniziative. Il tradizionale appuntamento delle giostre, che accompagna gli aronesi verso la primavera da oltre 70 anni, rimarrà in città oltre la data prevista del 23 marzo.

L'inaugurazione si è svolta con un taglio del nastro alla presenza della giunta, dei gestori, della mascotte del parco divertimenti, dei trampolieri e dei «truccabimbi» che hanno colorato i volti dei bambini, rendendo l'evento ancora più speciale.

Durante l'inaugurazione è stata offerta una speciale promozione: i primi 500 visitatori hanno ricevuto un blocchetto di sconti dal valore complessivo di 100 euro, utilizzabile nella giornata e nei giorni successivi dal lunedì al giovedì.

Il luna park offre due delle attrazioni mobili più alte d’Italia: «Eclipse», che raggiunge i 50 metri e i 110 chilometri orari, e «Big Tower», una torre panoramica di 40 metri da cui è possibile godersi la vista sul Lago Maggiore. Sono previste anche iniziative dedicate ai giovani e ai disabili.

Mercoledì 12 e giovedì 20 marzo, i bambini e i ragazzi delle materne, elementari e medie potranno divertirsi su 70 giostre diverse con cinque biglietti omaggio a testa. Mercoledì 19 marzo, i diversamente abili con accompagnatori potranno accedere gratuitamente e in sicurezza a ogni attrazione.

Il luna park mantiene i seguenti orari di apertura:

Da lunedì a giovedì: 15:00 - 19:30 e 20:30 - 23:30

Venerdì: 15:00 - 01:00

Sabato: 10:00 - 13:00 e 14:00 - 01:00

Domenica: 10:00 - 00:00

Mercoledì 13 marzo (festa patronale del «Tredicino»): 10:00 - 00:00

