Altri alberi abbattuti...

Tutto come previsto, il cantiere è stato avviato e non si torna indietro. Annunciato sull'informatore comunale di dicembre e rilanciato sui social nel weekend: da stamane sono in corso i lavori di abbattimento degli alberi di via De Gasperi.

Il sindaco Giovanni Cucchetti così aveva commentato l'avvio degli interventi: "Le motivazioni che hanno portato alla decisione di intervenire sull’area in questione sono, credo senza dubbi da parte di alcuno, le criticità e il disordine della circolazione lungo la via De Gasperi tra Via Mazzini e Via Varese. Questa situazione necessitava di soluzioni atte a rendere ordinata e sicura la circolazione stessa e la sosta dei veicoli. Inoltre la richiesta di qualche stallo in piú è pervenuta proprio da alcuni cittadini di quella zona che, come è noto, è molto popolata. Si ribadisce inoltre, come peraltro già indicato nel comunicato pubblicato sulle pagine social ufficiali del Comune e nell’articolo di Cuggiono Informa già citato, che le piante rimosse saranno ovviamente compensate con la rimessa a dimora di nuove essenze in compensazione di quelle eliminate".

Rimangono però forti critiche e perplessità. Sia perchè le piante non sembravano così malandante, anzi, essendo molto storiche garantivano un grosso polmone verde per l'area nord del paese, sia perchè le nuove che verranno messe a dimora ci metteranno anni a crescere. Molti cittadino rimarcano come, anche in tempi recenti, per piante anche più piccole (come in largo F.lli Borghi) si crearono molte più polemiche. Tanto che si crearono frizioni nell'amministrazione Perletti fino a portare alla caduta del mandato. Insomma... con il verde non c'è mai pace a Cuggiono.

