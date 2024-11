Trump, Berlinguer e Pissarro… nella Sala della Comunità di Cuggiono!

Novembre scoppiettante per la Sala della Comunità di Cuggiono … da Trump a Berlinguer a Pissarro, si racconta la storia di tre personaggi che, tra scetticismo di molti e venerazione di altrettanti, hanno determinato un 'prima' e un 'dopo'.

Super programmazione nella Sala della Comunità di Cuggiono, 3 film, 3 personaggi, 3 storie. Cosa accomuna questi tre grandi personaggi? Tutti e tre, ognuno nel loro ambito, hanno polarizzato l’attenzione, creato una grande frattura tra “pro” e “contrari”, e soprattutto - nel bene o nel male - creato un “prima” e un “dopo”..

Il viaggio cinematografico inizia con The Apprentice - Alle origini di Trump (in programma sab 9 novembre ore 21:00 e dom 10 novembre ore 17:00), il film giusto nel momento giusto! Siamo a New York tra gli anni Settanta e Ottanta e Trump è un ambizioso imprenditore. Inizia in quegli anni la costruzione del suo impero immobiliare e ad aiutarlo c'è la figura centrale di Roy Cohn, un avvocato newyorkese noto per aver lavorato con Joseph McCarthy durante la seconda "Paura Rossa", periodo dell'anticomunismo negli Stati Uniti a cavallo degli anni Cinquanta. Cohn diventa il suo mentore e grazie a lui vengono poste le fondamenta per la nascita di una dinastia americana fatta di potere, corruzione e inganno.

Il film è centrato sul rapporto tra Cohn e Trump, all'epoca in cui il suo ingresso alla Casa Bianca è ancora molto lontano.

Weekend successivo di segno totalmente opposto con Berlinguer - La Grande Ambizione (in programma sab 16 novembre ore 21:00 e dom 17 novembre ore 17:00). Il film, diretto da Andrea Segre, racconta cinque anni della vita privata e pubblica di Enrico Berlinguer, dal 1973 al 1978.

Inizia nel 1973, quando sfuggì a Sofia ad un attentato dei servizi bulgari, attraverso le campagne elettorali e i viaggi a Mosca, le copertine dei giornali di tutto il mondo e le rischiose relazioni con il potere, fino all'assassinio nel 1978 del Presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro: la storia di un uomo e di un popolo per cui vita e politica, privato e collettivo, erano indissolubilmente legati.

Sfidando i dogmi della guerra fredda e di un mondo diviso in due, Berlinguer e il PCI tentarono per cinque anni di andare al governo, aprendo a una stagione di dialogo con la Democrazia Cristiana e arrivando a un passo dal cambiare la storia.

Terzo appuntamento è con Pissarro. Il padre dell’Impressionismo (in programma mer 20 novembre ore 21:00), secondo appuntamento della Grande Arte al Cinema, ciclo di proiezioni che la Sala della Comunità organizza in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Cuggiono. Nato nelle Antille, Camille Pissarro (1830-1903) scoprì la sua passione per la pittura da giovane, a Parigi, e all’età di 43 anni riunì intorno a sé un gruppo di artisti entusiasti. La loro prima mostra fu disprezzata dalla critica, ma fu così che il gruppo acquisì il nome che l’avrebbe reso celebre: quello di Impressionisti. Per i 40 anni successivi, Pissarro fu la forza trainante di quello che sarebbe diventato il movimento artistico forse più amato al mondo. Il suo lavoro influenzò molti artisti, da Claude Monet a Paul Cézanne

