Intelligenza Artificiale, quale impatto?

L’evento, promosso dall'ANPI, si terrà lunedì 17 marzo alle ore 20:45 presso la Sala Consiliare “Giacomo Bassi” nel Palazzo Comunale.

L’Intelligenza Artificiale (IA) sta trasformando profondamente la società contemporanea, influenzando il mondo del lavoro e le decisioni quotidiane di milioni di persone. Per comprendere meglio le implicazioni di questa tecnologia in continua evoluzione, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI), con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura, organizza una serata di approfondimento dedicata al tema: “Era dell’Intelligenza Artificiale: Come i sistemi di IA stanno cambiando la nostra quotidianità”.

L’evento si terrà lunedì 17 marzo alle ore 20:45 presso la Sala Consiliare “Giacomo Bassi” nel Palazzo Comunale di San Giorgio su Legnano, in piazza IV Novembre n. 7. Si tratta di un’occasione imperdibile per chiunque voglia approfondire il funzionamento, le applicazioni e le implicazioni etiche dell’IA.

L’Intelligenza Artificiale si sta affermando in molteplici settori, dalla medicina all’industria, dalla finanza alla creatività, portando con sé numerosi benefici ma anche sfide da affrontare. La sua complessità e la rapidità della sua evoluzione richiedono una conoscenza approfondita per comprenderne le potenzialità e i limiti, nonché per prendere decisioni consapevoli sulla sua adozione.

Durante l’incontro, verrà offerta una panoramica accessibile sul funzionamento dell’IA, con particolare attenzione alle due principali tipologie: l’IA tradizionale e quella generativa. Gli esperti presenti illustreranno come queste tecnologie possano migliorare i processi, supportare le decisioni e promuovere l’innovazione in diversi ambiti della vita quotidiana.

