Il Comune di Magnago, in collaborazione con il Comitato Endas Lombardia, organizza un corso di difesa personale e antistupro, riservato a sole donne. Il corso sarà tenuto da istruttori specializzati, presso la palestra di via Mameli a Magnago, il mercoledì sera a partire dal 2 aprile. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate esclusivamente on line, nella sezione Sportello del Cittadino (accessibile con SPID/CIE), entro il prossimo 26 marzo e la quota di partecipazione/iscrizione, pari a 50 euro, dovrà essere versata tramite PagoPA, dopo comunicazione di conferma iscrizione del corso. Sarà necessario presentare certificato medico. Per informazioni: comando di Polizia Locale tel. 0331/306500, mail pl [at] comune [dot] magnago [dot] mi [dot] it.

