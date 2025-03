Turbigo-Vanzaghello: Polizia locale insieme

Si dice che “L’unione fa la forza”, ma in questo caso “fa soprattutto sicurezza”. Polizie locali di Turbigo e Vanzaghello, infatti, insieme.

Si dice che “L’unione fa la forza”, ma in questo caso “fa soprattutto sicurezza”. Polizie locali di Turbigo e Vanzaghello, infatti, insieme. Approvato dalle due Amministrazioni comunali lo schema di Protocollo d’Intesa per l’istituzione del Comando Unico. Nello specifico, si tratta di una sperimentazione della durata di un anno (rinnovabile) di una forma di collaborazione nella gestione dei servizi di polizia amministrativa finalizzata alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti, ordinanze ed altri provvedimenti; quindi controllo in materia urbanistico-edilizia e tutela dell'ambiente; vigilanza sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell'Ente Locale; servizi d'ordine, di rappresentanza, di vigilanza necessari per l'espletamento di attività istituzionali del Comune; attività di informazione, accertamento e rilevazione dati connessi alle funzioni istituzionali comunali; supporto delle attività di controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti; polizia stradale ai sensi della normativa statale vigente; polizia giudiziaria e funzioni di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale vigente, nel rispetto di eventuali intese tra le autorità competenti; collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza del Comune e, d'intesa con le autorità competenti, operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio. La gestione coordinata, inoltre, dovrà garantire: l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate migliorando la qualità dei servizi; il presidio del territorio degli Enti aderenti nell'esercizio dell'attività di vigilanza, esercitandola attraverso l'espletamento coordinato e comune dei servizi di Polizia Locale di cui al precedente articolo, nei termini previsti dalla normativa vigente; la gestione di eventi a carattere civile e religioso. “Un progetto che nasce grazie al comandante della Polizia locale Antonio Erbaio, che da quasi un anno ormai Turbigo e Vanzaghello condividono. Un altro importante e fondamentale tassello per garantire una sempre maggiore sicurezza nei nostri territori - commentano i sindaci di Turbigo e Vanzaghello, Fabrizio Allevi e Arconte Gatti - La gestione condivisa dei servizi e del personale consente, infatti, di avere a disposizione ancora più forze per poter svolgere e mettere in campo servizi che siano sempre più mirati e concreti, per prevenire e reprimere episodi di microcriminalità e situazioni di criticità ed emergenza, oltre ad attività di sensibilizzazione e informazione tra la cittadinanza”.

