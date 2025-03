Polizia locale a scuola per la legalità

Bullismo e Cyberbullismo, pericoli del web e poi il rispetto delle regole nella vita sociale, i valori civili e l’esercizio dei diritti di cittadinanza, oltre ai comportamenti da tenere per essere “buoni cittadini”. Quando si dice “a scuola di legalità”. Proseguono, infatti, gli incontri del comando di Polizia Locale di Castano (nello specifico del vice comandante Paolo Gaia e dell’ufficiale di Polizia Giudiziaria, Antonio Azzinnari) con gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino”. E così, nei giorni scorsi, eccoli con i ragazzi delle classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado. “Un importante momento di confronto e spiegazione – commenta l’assessore Carlo Iannantuono - È fondamentale, infatti, sottoporre all’attenzione questi argomenti per cercare di educare ed informare quanto più possibile i giovani”.

