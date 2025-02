L'Istituto... Montalcini

Il plesso di Bareggio intitolato alla compianta neurologa, senatrice e premio Nobel per la medicina ha assunto il nuovo nome in una cerimonia di inaugurazione svoltasi l'altra mattina.

Fino a pochi giorni fa era identificata come scuola dell'infanzia di via Gallina. Adesso, invece, si chiamerà scuola Rita Levi Montalcini. Il plesso di Bareggio intitolato alla compianta neurologa, senatrice e premio Nobel per la medicina ha assunto il nuovo nome in una cerimonia di inaugurazione svoltasi l'altra mattina. "Dopo tantissimi anni anche la scuola dell'infanzia di via Gallina ha finalmente un nome - commenta con soddisfazione il sindaco Linda Colombo in una nota - l'abbiamo ufficialmente intitolata a Rita Levi Montalcini". Alla cerimonia erano presenti anche la nipote della scienziata Piera, gli onorevoli Massimo Garavaglia e Umberto Maerna, il consigliere regionale Silvia Scurati e la dirigenza scolastica. L'attribuzione del nome è stata proposta dal Consiglio d'Istituto e ha avuto il via libera del consiglio comunale.

