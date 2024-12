Premiati i neo-dottori

Dal Comune un contributo economico per i ragazzi che si sono laureati con almeno 105. Il sindaco Colombo: “Auguri a tutti per un futuro ancora ricco di soddisfazioni”.

Ieri sera in sala consiliare il sindaco Linda Colombo e l’assessore all’Istruzione Franco Capuano hanno premiato i neo-dottori di Bareggio. Il contributo economico è stato assegnato a coloro che hanno conseguito la laurea entro il 31 luglio di quest’anno con una votazione di almeno 105/110. Quest'anno sono stati ben 27 i ragazzi meritevoli del riconoscimento: “Sono molto felice perché quest’anno siete tantissimi, a testimonianza delle capacità e del valore dei nostri giovani – ha sottolineato l’assessore Capuano -. Abbiamo avuto molte più domande del previsto, tanto che abbiamo dovuto (e l’abbiamo fatto molto volentieri!) aumentare il budget inizialmente messo a disposizione per potervi premiare tutti”.

“Complimenti a tutti voi e alle vostre famiglie – ha aggiunto il sindaco Colombo -. Anche quest’anno abbiamo avuto il piacere di ascoltare la presentazione di tante tesi, molte delle quali davvero particolari e complesse. Un augurio di cuore a tutti per un futuro altrettanto ricco di soddisfazioni”.

Di seguito, i nomi dei premiati: Riccardo Buscicchio, Gioia Formica, Gabriella Terruzzi, Eleonora Marrale, Stella Giani, Giorgia Lucarelli, Sveva Risplendente, Martina Sisti, Camilla Terraneo, Luca Colla, Gabriella Fontana, Noemi Garavaglia, Sabrina Pelitti, Luca Bollini, Gaia Ragno, Andrea de Donato, Giovanni Di Ilio, Letizia Malini, Sara Millico, Mirko Mondelli, Martina Santagostino, Mariano Sentina, Silvia Tombolato, Marco Villari, Debora Belluschi, Alessio Chioda, Eilean Sermidi.

