Pro Loco: tesseramento 2025

Rinnovare la tessera oppure diventare un nuovo socio: tutti nel salone parrocchiale con la Pro Loco Nosate. Appuntamento, allora, domencia 2 marzo dalle 11 con un aperitivo a buffet. L’occasione, insomma, per ritrovarsi, stare insieme e conoscere ancor più da vicino il gruppo e le varie attività che porta avanti e promuove nel territorio. E per i presenti, ci saranno anche gadget in omaggio.

