Facheris 'Dirigente Sportivo'

La passione per le bocce e l’impegno costante nel mondo associativo di Turbigo. Lui, Agostino Bruno Facheris, premiato come 'Dirigente Sportivo 2024'.

La passione per le bocce e l’impegno costante nel mondo associativo di Turbigo. Lui, Agostino Bruno Facheris, che nel lontano 1967 su spinta di Mario Varini e di don Lino Beretta, è stato tra i fondatori dell’A.S.D. Bocciofila Casa del Giovane, entrando anche nel primo consiglio direttivo dove rimane in carica fino al 1982, per poi tornare a farne parte nel 2017. E a lui ecco il premio ‘Dirigente Sportivo’, organizzato dallo Sci club Ticino, assieme alla Famiglia Tunesi e all’Assessorato allo Sport. “Agostino è un punto di riferimento importante per il paese - dicono i promotori del riconoscimento - La sua storia, infatti, l’ha visto e lo sta vedendo attivo in vari ambiti: le bocce appunto, ma è anche un ex cacciatore e un ex cercatore ‘doc” di funghi. In questi ultimi anni, inoltre, ha accettato di rivestire pure il ruolo di rappresentante dei tecnici del consiglio direttivo della Bocciofila e lo si può trovare praticamente sempre al bocciodromo negli orari di apertura”. Non solo, perché ancora oggi è un validissimo giocatore, tanto che, accanto ai diversi successi raggiunti in gioventù, negli ultimi periodi si è classificato al primo posto in ben 3 gare regionali, ossia il 18° Trofeo Lorenzini Danilo, il 19° Trofeo Lorenzini Danilo e il 3° Memorial Bonetti Alessandro. “La sua presenza al Bocciodromo è una costante - concludono - È uno dei pilastri portanti della società, sempre disponibile a giocare una partita amichevole con gli altri soci, a supportare le diverse attività della società e prestandosi anche ad arbitrare le gare organizzate in loco”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!