Il cinquantesimo DAE

E' stato installato il 50esimo DAE pubblico, accessibile a tutti, grazie all’impegno dell’associazione Sessantamilavitedasalvare Altomilanese ODV.

Un altro passo avanti verso una città sempre più sicura e attenta alla salute dei suoi cittadini. A Legnano è stato installato il 50esimo DAE (defibrillatore automatico esterno) pubblico, accessibile a tutti, grazie all’impegno dell’associazione Sessantamilavitedasalvare Altomilanese ODV. Si tratta di un traguardo importante per una comunità che crede nella cultura del dono e nella prevenzione.

Il nuovo defibrillatore, il quarto collocato nel territorio della Contrada San Martino, rappresenta molto più di un semplice strumento medico: è un simbolo concreto di una comunità che si prende cura dei propri membri, che investe nella salute pubblica e che non si limita a parole di solidarietà, ma agisce in modo tangibile.

A commentare con soddisfazione l’iniziativa è il sindaco Lorenzo Radice, che sui social ha ringraziato pubblicamente l’associazione per il prezioso contributo: «Nel quartiere cresce la cultura del dono e cresce la città cardioprotetta, perché ogni DAE è un segno di comunità: la comunità che dona uno strumento di cura, che può salvare vite, come è successo varie volte negli ultimi anni».

Negli ultimi anni, infatti, non sono mancati casi in cui i DAE, installati in punti strategici della città, sono stati decisivi per salvare vite umane in situazioni di emergenza. Ed è proprio grazie alla sinergia tra istituzioni, associazioni e cittadini che Legnano sta diventando un esempio virtuoso a livello territoriale, in grado di coniugare sensibilizzazione, formazione e azione concreta.

L’installazione di questo nuovo defibrillatore testimonia inoltre l’attenzione particolare che la Contrada San Martino sta riservando a questi temi: quattro dispositivi presenti in un solo territorio di contrada sono un segnale forte, che parla di consapevolezza e responsabilità.

Un DAE non è solo un apparecchio: è una promessa di speranza.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!