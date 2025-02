Atleti SOI alla campestre

L’impegno profuso per la sicurezza della città e dei cittadini. Il lavoro che lo ha visto e lo sta vedendo in prima linea su più ambiti e che l’ha portato qualche giorno a distinguersi in una significativa attività di polizia giudiziaria. E così ecco per l’ufficiale della Polizia Locale di Castano, Antonio Azzinnari, un encomio da parte dell’Amministrazione comunale.