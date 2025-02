Gli appuntamenti sono fissati per venerdì 21 febbraio al Teatro Lirico al mattino per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado e in Sala Consiliare alle ore 21.00 per gli adulti.

L’Assessorato alla Famiglia, Giovani e Pari Opportunità, guidato da Mariarosa Cuciniello, organizza due incontri formativi, uno per gli studenti e uno per i genitori, in collaborazione con la Polizia Postale e delle Comunicazioni – Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Regione Lombardia.

Gli appuntamenti sono fissati per venerdì 21 febbraio al Teatro Lirico al mattino per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado e in Sala Consiliare alle ore 21.00 per gli adulti e le famiglie che vogliono approfondire il tema della navigazione sicura, proteggendo i giovani nel mondo digitale affrontando rischi e prevenzione con soluzioni efficaci.

“E’ da anni che l’Istituto Superiore di Sanità ma anche gli esperti quali psicologi, educatori, pediatri stanno rilevando la diffusione della dipendenza da giochi online e social media tra ragazzi soprattutto nell’età 11-17 anni”, introduce così gli obiettivi degli incontri l’Assessore Cuciniello. “Questo fenomeno è spesso associato ad ansia e insicurezze, poiché l’uso eccessivo di queste piattaforme può avere un impatto negativo sulla salute mentale e sul benessere emotivo dei bambini, causando problemi di concentrazione, isolamento sociale e diminuzione del tempo trascorso all’aria aperta o dedicato a hobby più salutari”.

