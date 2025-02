Contenitori per l'olio esausto

Ecco due contenitori di prossimità per la raccolta dell’olio alimentare esausto, un’iniziativa concreta per migliorare la gestione dei rifiuti e ridurre l’impatto ambientale.

Ecco due contenitori di prossimità per la raccolta dell’olio alimentare esausto, un’iniziativa concreta per migliorare la gestione dei rifiuti e ridurre l’impatto ambientale. Grazie agli stessi, infatti, i cittadini potranno conferire l’olio usato in modo semplice e sicuro, contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente. Più nello specifico, allora, i punti di raccolta sono le piazze Pertini e Tricolore. "Un'iniziativa che rientra tra le novità introdotte dal progetto tecnico per la gestione dei rifiuti e dei servizi pubblici di igiene urbana e ambientale, approvato lo scorso maggio. Un piano che punta a migliorare l’efficienza del servizio, incrementare la raccolta differenziata e ridurre gli impatti sull’ambiente - spiega l'Amministrazione comunale - Per un corretto conferimento, l’olio deve essere raccolto in contenitori chiusi, come bottiglie di plastica, e depositato nei punti di raccolta indicati. Rimane dunque la possibilità di portare l’olio esausto presso la piattaforma ecologica di via Picasso".

