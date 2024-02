Versus e 'Alveare Rosa' per l'8 marzo

La Versus, celebre palestra di arti marziali di Legnano, in collaborazione con “Alveare Rosa” per l’8 marzo propone al The Mode di Legnano una serata che unisce divertimento e riflessione.

La Versus, celebre palestra di arti marziali di Legnano, in collaborazione con “Alveare Rosa” per l’8 marzo propone al The Mode di Legnano una serata che unisce divertimento e riflessione. Con inizio alle 19 si terrà, infatti, un incontro con l’avvocato Ilaria Destefano ed il Maestro Guido Colombo della Versus. L’avvoccato Destefano parlerà del significato concreto dell’8 marzo per poi arrivare al tema violenza sulla donna. Il maestro Colombo, invece, spiegherà come analizzare e prevenire le situazioni di rischio e darà con le sue allieve una dimostrazione di alcune semplici ma realistiche tecniche di autodifesa. Parallelamente l’artista di bodypainting Stefania Povia attraverso l’arte della pittura del corpo creerà un manifesto visivo che possa riunire tutte le donne sotto un unico e forte messaggio utilizzando come “tela” il volto di una delle donne presenti all’evento. Al termine degli interventi apericena per tutte a soli 10 euro. Per info e prenotazione (obbligatoria) contattare via Whatsapp Alveare Rosa al 329/1655876.

