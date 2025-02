Servizi congiunti in paese

Prevenire e reprimere possibili episodi di microcriminalità e monitorare il territorio. Da una parte la Polizia locale, dall'altra i Carabinieri: servizio congiunto.

Prevenire e reprimere possibili episodi di microcriminalità e monitorare il territorio. Da una parte la Polizia locale di Turbigo, dall'altra i Carabinieri della caserma di Castano e la Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.). Un servizio congiunto; un pomeriggio di controlli e accertamenti, prima in stazione, poi anche in alcune zone del centro paese e in periferia. Un'attività che ha visto, alla fine, gli agenti e i militari dell'arma in più zone e punti, svolgendo verifiche su persone e mezzi in transito. “Un servizio certamente importante – commentanto il sindaco Fabrizio Allevi e l’assessore Davide Cavaiani – Già nei mesi scorsi erano state messe in campo simili operazioni, l’obiettivo è quello di proseguire in maniera puntuale anche in futuro. La sicurezza, un tema verso il quale come Amministrazione comunale abbiamo posto e stiamo ponendo particolare attenzione”.

