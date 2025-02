Tecniche, segreti e curiosità del mondo della danza. Pronti a scoprirli più da vicino? E se come ‘speciale’ insegnante ci fosse un grande ballerino? “Detto… fatto!”.

Tecniche, segreti e curiosità del mondo della danza. Pronti a scoprirli più da vicino? E se come ‘speciale’ insegnante ci fosse un grande ballerino? “Detto… fatto!”. Perché con ‘Più Valore Danza & Cultura’ e con la partecipazione della scuola ‘Tersicore Danza’, ecco che all’Auditorium Paccagnini di Castano è arrivato Kledi, che i più avranno imparato a conoscere ancora meglio grazie alla scuola di ‘Amici’. Tutti sul palco, allora, per vivere qualche ora insieme, ascoltando consigli e indicazioni e mettendosi alla prova. Un appuntamento di ulteriore crescita e formazione, per essere sempre più protagonisti nel mondo della danza.

SI DANZA CON KLEDI



