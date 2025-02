Castano-Nosate: controlli congiunti

Dalle periferie al centro. Dalle aree boschive ad alcune delle principale strade di collegamento. Prima a Castano, poi a Nosate: controlli congiunti Carabinieri-Polizia locale.

Dalle periferie al centro. Dalle aree boschive ad alcune delle principale strade di collegamento. Prima a Castano, poi a Nosate e, quindi, di nuovo a Castano: un servizio congiunto tra Polizie locali con i Carabinieri e la Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.). Prevenire e reprimere possibili episodi di microcriminalità e, contemporaneamente, controllare e monitorare il territorio, insomma, un pomeriggio che ha visto gli agenti e i militari dell’Arma muoversi appunto in più zone e punti. “Un’attività molto importante - commenta l’assessore alla sicurezza di Castano, Carlo Iannantuono - Come Amministrazione comunale ci siamo fin da subito mossi per promuovere simili iniziative, perché è fondamentale tenere costantemente sotto osservazione il territorio, pronti a rispondere e farlo in maniera tempestiva alle esigenze e criticità riscontrate dalla popolazione”.

CARABINIERI E POLIZIA LOCALE: CONTROLLI CONGIUNTI



