Cambio di sede per l’agente Ferentini

L’agente di Polizia Locale Manolo Ferentini del comando di Arconate, dallo scorso 1 febbraio ha preso servizio presso altra sede. L’Amministrazione Comunale – tramite nota – ha voluto esprimere all’agente Ferentini il proprio ringraziamento per il prezioso servizio prestato alla comunità. In servizio ad Arconate da giugno 2023, Manolo Ferentini ha contribuito con professionalità e dedizione alla sicurezza del Comune, diventando un punto di riferimento per i cittadini e le forze dell'ordine locali. L'Amministrazione, in occasione del suo trasferimento a una nuova sede, augura all’agente Ferentini il miglior successo nel suo nuovo incarico, rendendo noto inoltre il concorso pubblico previsto per la selezione di nuovi agenti di Polizia Locale, che andranno così a completare la squadra .

